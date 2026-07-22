Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag"

Twee ritzeges voor Remco Evenepoel. Die nemen ze hem alvast niet meer af. En als hij de komende vijf dagen stand weet te houden, dan is de tweede plaats in Parijs voor hem. Tijd dat we ons achter de Belg gaan beginnen te scharen, toch?

Remco Evenepoel is aan een uitstekende Tour de France bezig. Na het uitvallen van Jonas Vingegaard ligt onze landgenoot plots in polepositie voor de tweede plek. Toch is er nog altijd een zweem van kritiek te horen binnen ons land.

Vader Evenepoel riep meteen op tot meer respect voor de Belgische topatleten. En hij kreeg ook bijval van Oumi Rayane, de vrouw van Evenepoel. Ook zij hoopt dat de Belgen nu achter Remco Evenepoel gaan staan - eindelijk.

Is er te weinig respect voor de atleten in België?

Moeder Agna Van Eeckhout schoof mee aan in Vive le Vélo. Zij beleeft heel mooie dagen en een heel mooie Tour de France. Toch merkt ook zij dat topsporters in ons land weinig respect krijgen. "Ik hoor veel, van rond mij. Ik lees zelf de reacties niet meer, want anders leef je niet meer."

"We krijgen veel binnen van mensen rond mij. Vijftig keer per jaar krijg ik het te horen in mijn zaak. Algemeen is het zo jammer - niet enkel Remco, maar er zijn zoveel mooie Belgische atleten - dat ze niet genoeg gesteund worden naar mijn gevoel."

Kritiek is soms hard op de renners

"Ze zouden op een gouden schoteltje moeten gezet worden in ons land en bejubeld worden, maar het is spijtig dat het niet zo is. Dat is niet enkel in het wielrennen, maar ook in andere sporten." Ruben Verheyden pikte meteen in: "Het is misschien iets Belgisch, of iets van deze tijd met de social media. Iedereen heeft een mening en denkt die te mogen geven, terwijl je toch over mensen spreekt."



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"Ik denk dat we in België misschien kritischer zijn dan ze elders zijn, maar ik weet niet hoe dat komt." En ook Fabian Cancellara was stellig: "Of ik ooit kritiek kreeg in Zwitserland? Niet zoals in België in ieder geval. In de tijd van Tom Boonen was het ook al zo. Als atleet is het de prijs die je betaalt, maar de ouders krijgen ook een slag en zij willen gewoon de ouders zijn. Ik ben ook maar gewoon een mens. De kritiek is soms hard. Toon respect en laat de mensen zijn wie ze zijn. We hebben het recht om nee te zeggen."