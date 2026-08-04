📷 KOERS LIVE: Visma-Lease a Bike zet meteen de toon in de Ronde van Burgos

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Urška Žigart heeft een bijzonder zware dag achter de rug in de Tour de France Femmes. De Sloveense van AG Insurance-Soudal verloor bijna 26 minuten door maagproblemen, maar is vastberaden om dinsdag gewoon van start te gaan in de individuele tijdrit.