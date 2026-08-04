📷 KOERS LIVE: Visma-Lease a Bike zet meteen de toon in de Ronde van Burgos

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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📷 KOERS LIVE: Visma-Lease a Bike zet meteen de toon in de Ronde van Burgos
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Urška Žigart heeft een bijzonder zware dag achter de rug in de Tour de France Femmes. De Sloveense van AG Insurance-Soudal verloor bijna 26 minuten door maagproblemen, maar is vastberaden om dinsdag gewoon van start te gaan in de individuele tijdrit.

Bjorn Vandenabeele

Jonathan Milan klopt opnieuw Paul Magnier en verstevigt leidersplaats

Jonathan Milan heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De sprinter van Lidl-Trek was na 150 vlakke kilometers tussen Miedzyzdroje en Szczecin opnieuw de snelste van het pak. Net als in de openingsrit moest Paul Magnier (Soudal Quick-Step) tevreden zijn met de tweede plaats. Dankzij zijn tweede opeenvolgende ritzege verstevigt Milan ook zijn leiderspositie in het algemene klassement.

De 25-jarige Italiaan bevestigt daarmee zijn uitstekende vorm. Milan werd perfect afgezet door zijn ploegmaats en maakte het verschil met een krachtige eindsprint, waarin Magnier geen antwoord had. Voor de Fransman is het al de tweede dag op rij dat hij net naast de overwinning grijpt.

Nieuwe sprintkans?

Woensdag staat de derde etappe op het programma, een rit van 193,5 kilometer tussen Gorzow Wielkopolski en Zielona Gora. Op papier lijkt opnieuw een sprint mogelijk, waardoor Milan kan mikken op een hattrick. De Ronde van Polen telt in totaal zeven etappes en wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit in Wieliczka.

 

Bjorn Vandenabeele

Visma-Lease a Bike zet meteen de toon in de Ronde van Burgos

Visma-Lease a Bike heeft een droomstart genomen in de Ronde van Burgos. De Nederlandse ploeg domineerde de openingsetappe volledig en zag de Brit Matthew Brennan de overwinning pakken. Na een explosieve aankomst bergop naar het kasteel van Burgos sprintte hij overtuigend naar de zege, voor ploegmaat Ben Tulett. Brennan is daarmee ook de eerste leider in het algemene klassement.

De ploeg controleerde de wedstrijd van begin tot eind en haalde een vroege vlucht tijdig terug. Op de slotklim probeerden verschillende renners, onder wie Dylan Teuns, het verschil te maken, maar Visma-Lease a Bike had alles onder controle. Brennan rondde het sterke ploegwerk perfect af. Teuns finishte als zesde, terwijl Luca Van Boven als tiende over de meet kwam.

Zware bergrit wacht woensdag

Woensdag staat een lastige tweede etappe op het programma, met een aankomst boven op een beklimming van 3,4 kilometer. Dat biedt de klimmers een eerste kans om het klassement door elkaar te schudden. Opvallende afwezige in Burgos is Thibau Nys, die door ziekte forfait moest geven voor de Spaanse voorbereidingskoers op de Vuelta a España.

Bjorn Vandenabeele

Sandrine Tas verrast met voorlopige toptijd in Tourtijdrit

Sandrine Tas heeft zich dinsdag in de kijker gereden tijdens de vierde etappe van de Tour de France Femmes. De Belgische van Lotto-Intermarché zette aan de finish de voorlopig snelste tijd neer. Ze was 96 honderdsten van een seconde sneller dan de Française Célia Le Mouël en mocht daardoor plaatsnemen op de felbegeerde hotseat. Een knappe prestatie voor de 29-jarige West-Vlaamse, die haar allereerste Ronde van Frankrijk rijdt.

De vierde etappe is een individuele tijdrit van 21 kilometer. Het parcours oogt op papier relatief eenvoudig, maar vraagt voortdurend om hoge snelheden en een perfecte pacing. De route is overwegend vlak, met enkele glooiende stroken en technische bochten die het verschil kunnen maken. Specialisten tegen de klok krijgen hier een uitgelezen kans om tijd te winnen in het algemene klassement, terwijl de klimmers vooral de schade proberen te beperken.

Mooie opsteker voor Belgische debutante

Voor Tas is de voorlopige toptijd een mooie opsteker na een moeilijke start van haar eerste Tour. De voormalige inlineskatester en olympisch schaatsster toonde de voorbije dagen al haar doorzettingsvermogen en beloont zichzelf nu met een opvallende prestatie tegen de klok. Uiteraard moeten de grote favorieten nog van start gaan, waardoor haar tijd wellicht niet zal standhouden, maar de Belgische mag terugblikken op een bijzonder geslaagde tijdrit en heeft zich opnieuw in de kijker gereden.

Bjorn Vandenabeele

Lotto-Intermarché ziet ploeg uit elkaar vallen

Sandrine Tas beleeft een bijzonder leerrijke eerste Tour de France Femmes. De Belgische van Lotto-Intermarché geeft toe dat het niveau in de WorldTour een flinke aanpassing vergt, maar blijft positief ondanks een moeizame start. “Dit is nog maar mijn tweede WorldTour-koers en mijn eerste grote ronde. Het is wel een shock, maar ik had het wel verwacht”, vertelde ze bij Sporza.

Volgens Tas moet ze vooral nog leren om zich beter te positioneren in het peloton. “Ik merk dat ik nog te veel rem in het peloton. Zo beland ik altijd achteraan. Ik ben nog iets te voorzichtig, maar dat moet ik leren”, klinkt het.

Tas strijdvaardig richting Nice

Ook de hitte speelde haar parten tijdens de eerste ritten. Bovendien kreeg Lotto-Intermarché al zware klappen te verwerken, want vier van de zeven rensters moesten de Tour verlaten. Toch blijft de sfeer binnen de ploeg goed. “Met z'n drieën hebben we er nog altijd veel zin in en we willen samen naar Nice. Op dat vlak zit de moed er nog in”, besluit Tas strijdvaardig.

Urška Žigart heeft een bijzonder zware dag achter de rug in de Tour de France Femmes. De Sloveense van AG Insurance-Soudal verloor bijna 26 minuten door maagproblemen, maar is vastberaden om dinsdag gewoon van start te gaan in de individuele tijdrit.

Maagproblemen zorgen voor flinke tijdsachterstand

Urška Žigart begon de Tour de France Femmes als een van de rensters om in de gaten te houden bij AG Insurance-Soudal. Al in de openingsrit liep ze wat tijdverlies op, maar maandag kreeg ze een veel grotere klap te verwerken.

De Sloveense kampte met een maaginfectie en kon daardoor haar normale niveau niet halen. Uiteindelijk kwam ze bijna 26 minuten na ritwinnares Sigrid Ytterhus Haugset over de finish.

Na afloop bracht AG Insurance-Soudal een update over haar toestand. "De moeilijkste dagen tonen vaak het sterkste karakter. Ondanks maagproblemen vocht Urška zich door een bijzonder zware etappe en bereikte ze met enorm veel doorzettingsvermogen toch de finish", liet de ploeg weten op X.

"Ik voelde me helemaal niet mezelf"

Ook Žigart reageerde zelf op haar moeilijke dag. Ze gaf toe dat het een van de zwaarste etappes uit haar carrière was, maar was tegelijk dankbaar voor de steun die ze onderweg kreeg.

"Ik voelde me vandaag helemaal niet mezelf. Het was een van de zwaarste dagen die ik ooit op de fiets heb meegemaakt", vertelde ze.

Daarnaast sprak ze haar waardering uit voor de andere rensters in haar groep. "Het is ongelooflijk hoe iedereen voor elkaar zorgt en begrijpt hoeveel pijn het doet wanneer je alleen maar probeert de finish binnen de tijdslimiet te halen", klonk het.

Tijdrit biedt een sprankeltje hoop

Ondanks de zware klap denkt Žigart nog niet aan opgeven. Integendeel, ze wil dinsdag gewoon starten in de individuele tijdrit. "Hopelijk is dit kleine maagvirus daarna verdwenen en kan ik de tijdrit wat rustiger afwerken", zei de Sloveense met een knipoog.

De tijdrit vraagt een heel andere inspanning dan een lange rit in lijn, waardoor ze hoopt haar krachten beter te kunnen verdelen en verder te herstellen.

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