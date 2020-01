Moreno De Pauw gaat dan toch nog door tot eind januari

Reeds in oktober kondigde Moreno De Pauw aan dat het einde van zijn wielercarrière nakende was. Tijdens de Zesdaagse van Gent kreeg hij dan ook al een mooi eresaluut. Nu is ook bekend waar precies De Pauw afscheid zal nemen van het baanwielrennen.

Deze maand was De Pauw nog actief in de Zesdaagse van Rotterdam en de Zesdaagse van Bremen. Die laatste zal echter niet de geschiedenis ingaan als de laatste profkoers van de renner van Sport Vlaanderen-Baloise. Hij gaat er nog een extra verlengstuk aan breien. Dat zal eveneens plaatsvinden in Duitsland. De Pauw gaat immers nog meedoen aan de Zesdaagse van Berlijn. Die gaat door van 23 tot en met 28 januari. De Pauw zal er samen met Bryan Boussaer aan de start komen. De slotdag van die Zesdaagse wordt dan wel echt het afscheid aan het profbestaan.