Jolien D'hoore en Lotte Kopecky pakken zilver in de WB baanwielrennen in Milton

Na heel wat blessureleed en mindere prestaties reden Jolien D'hoore en Lotte Kopecky een tijdje niet meer samen. In Milton kwam daar weer verandering in en met succes. Het duo won twee van de twaalf tussensprinten en moest in de laatste supersprint enkel Frankrijk laten voorgaan.

Het zorgde uiteindelijk voor een totaal van 28 punten, 2 punten minder dan het winnende Britse koppel Neah Evans en Laura Kenny. De bronzen medaille ging naar de Verenigde Staten. Nicky Degrendele plaatste zich overigens tot de kwartfinales van het sprintonderdeel, maar werd daarin uitgeschakeld door de Amerikaanse Madalyn Godby.

The girls are back in town 💥@LotteKopecky & @JolienDhoore teamed up again for the Women's Madison & grabbed 🥈 in their first race back together 👏#TissotUCITrackWC #TWCMilton2020 pic.twitter.com/L56oWFmW7D