Afgelasting Cape Epic was ook voor landgenoot bittere pil: "Blijft Ronde van Frankrijk voor mountainbikers"

Talloze mountainbikers over heel de wereld hadden zo uitgekeken naar de start van de Cape Epic. Zeker omdat de wedstrijd ook lang op de kalender bleef staan, ondanks de dreiging van het coronavirus. Uiteindelijk moest de Cape Epic toch geannuleerd worden.

Een teleurstelling, ook voor Frans Claes, die ter voorbereiding al maanden in Zuid-Afrika vertoeft. "Ik vind de beslissing een triestige zaak, maar ook een heel begrijpbare. We krijgen het virus blijkbaar niet onder controle en dan moet je bepaalde beslissingen nemen."

LATE BESLISSING

Er is dus begrip, maar anderzijds is het wel zonde voor de deelnemers, die overigens al allemaal ter plaatse waren. "Ik begrijp dat de situatie snel verandert in Europa en de rest van de wereld. Maar de beslissing om de Cape Epic te annuleren is wel erg laat genomen."

Bovendien is het ook niet zomaar een event. "Het is en blijft de Ronde van Frankrijk voor mountainbikers. Iedereen heeft hier een half jaar naartoe geleefd. Om dan te moeten afzeggen, dat is een klein drama voor iedereen. Voor de sport in het bijzonder. Nuja, de gezondheid van de wereldbevolking gaat voor. Daar heb ik alle respect voor."