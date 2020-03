Australië ziet kampioenschappen uitgesteld door coronavirus, junioren komen zelfs helemaal niet meer aan bod

Overal ter wereld worden sportactiviteiten uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook het verre Australië ontsnapt er niet aan. Eind maart zouden ginds normaal de nationale baankampioenschappen doorgaan. Daar zal nu geen sprake van zijn.

Jaarlijks is de Anna Meares Velodrome in Brisbane doorgaans het decor voor de Australische kampioenschappen op de piste. Vooral Matthew Glaetzer is een bekende baanwielrenner in Australië, nu nog meer door zijn gevecht tegen kanker.

Dit jaar zouden de nationale kampioenschappen plaatsvinden van 25 tot 29 maart. Deze worden nu uitgesteld. Zoals bij zovele evenementen wereldwijd kan de zoektocht naar een nieuwe datum beginnen. Het kampioenschap voor de junioren, dat gepland was van 18 tot 22 maart, wordt zelfs definitief geschrapt. De junioren moeten dus sowieso een jaartje wachten op een nationale titel.