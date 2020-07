Frans Claes doet met toptiennotering in Engadin Bike Giro vertrouwen op voor Swiss Epic en BK

Mountainbiker Frans Claes is weer volop aan zijn seizoen bezig. Met een nieuwe fiets nam hij deel aan de Engadin Bike Giro. Er zat een plekje in de top tien in. De conditie nog wat verder opvijzelen en dan moet Claes klaar zijn voor de Swiss Epic en het BK. Foto: © Eddy Pelgrims

De Engadin Bike Giro is een driedaagse etappewedstrijd in Zwitserland. In St-Moritz sloot Claes de wedstrijd af binnen de top tien en daar was hij behoorlijk tevreden mee. "Door de lockdown beschik ik nog maar sinds kort over mijn nieuwe fiets. De Engadin Bike Giro was dan ook de ideale gelegenheid om al het materiaal drie dagen lang uit te testen in een echte wedstrijd."

Voor Claes was het een gelegenheid om de gevoeligheden van de fiets te leren kennen. "Daarom waren deze technische trails het perfecte testterrein. Elke etappe startte hier op 1800 meter en in het snelle aanvangsuur was het telkens happen naar adem. De vorm is goed, maar het kan nog beter binnen vijf weken."

HOOGTESTAGE

Op 18 augustus komt immers het volgende grote doel eraan, de Swiss Epic. Claes zal hieraan deelnemen met de Luxemburger Soren Nissen. "Om te wennen aan de hoogte plan ik nog een hoogtestage." Daarna volgt de Kronplatzking op 30 augustus en het BK op 13 september.