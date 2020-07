Voor de derde keer moet het BK mountainbike op zoek naar een nieuwe datum

Door de coronacrisis moet er alweer een nieuwe datum worden gevonden voor het BK mountainbike. Dat heeft de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond maandagavond bekendgemaakt.

Oorspronkelijk ging de wedstrijd doorgaan op 11 en 12 juli, maar door de eerste lockdown werd dat verzet naar 5 en 6 september. Maar dat viel samen met de Wereldbeker in Lenzerheide en dus koos de KBWB voor 22 en 23 augustus.

Door de tweede coronagolf is dat dus ook niet meer mogelijk, evenmin als het BK tijdrijden voor jeugd in Borlo. Er wordt nu naar een nieuwe datum gezocht in het najaar. "We staan in contact met de lokale autoriteiten en organisatoren en zullen proberen nieuwe data te vinden later dit jaar", liet de KBWB weten.