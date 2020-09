Nederlandse topper uit het baanwielrennen houdt het voor bekeken

Nederland ziet één van zijn sterkere mannen op de piste afscheid nemen van het wielrennen. Tenminste, als actief wielrenner. De 35-jarige Wim Stroetinga stopt ermee. De laatste jaren vormde Stroetinga vaak een duo met zijn landgenoot Yoeri Havik.

Er waren natuurlijk ook andere renners waar Stroetinga samen mee op de piste reed. Zoals op bovenstaande foto te zien is, reed hij begin dit jaar in de Zesdaagse van Rotterdam nog aan de zijde van Moreno De Pauw. In 2013 werd Stroetinga samen met Iljo Keisse tweede in de Zesdaagse van Gent.

De laatste jaren deed Stroetinga dus vaak mee voor de prijzen in de zesdaagses. In 2018 pakte hij samen met Havik de overwinning in Berlijn en Londen. Op verschillende nummers werd Stroetinga ook Nederlands kampioen. Als jonge kerel pakte hij de wereldtitel op de scratch bij de junioren.

"Na heel veel mooie jaren op de fiets heb ik besloten een punt achter mijn carrière te zetten", schrijft Stroetinga op Twitter. "Met gezonde spanning en open blik zie ik de toekomst tegemoet Hierin hoop ik iets voor de wielersport te kunnen betekenen. Bij deze wil ik iedereen bedanken die me door de jaren heen heeft bijgestaan."