Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs
Mathieu van der Poel heeft zich dit jaar weer een winnaar getoond, maar hij is niet de enige. Bij een prestigieuze prijzenuitreiking in Nederland moest hij de duimen leggen voor Harrie Lavreysen.

In Nederland is niet Mathieu van der Poel maar Harrie Lavreysen verkozen tot Sportman van het Jaar. Dat is dezelfde prijs die in België gewonnen werd door Remco Evenepoel. Bij onze noorderburen was Van der Poel wel degelijk één van de kanshebbers, maar de winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix heeft het dus niet gehaald.

Hij moest het afleggen tegen baanwielrenner Harrie Lavreysen en dat is niet voor het eerst tijdens een awardshow dit jaar. Iets minder dan een maand geleden werd Lavreysen al uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. Dan wist Van der Poel ook al dat de kans klein was dat hij het bij de verkiezing van Sportman van het Jaar wel zou halen.

Van der Poel niet de beste uit de wielersport

De eerste voorwaarde om zo'n prijs te kunnen winnen, lijkt immers toch wel om in je eigen sport de beste te zijn. Met Lavreysen als laureaat valt het wielrennen alleszins wel in de prijzen. Het was voor Van der Poel moeilijk om met hem te concurreren, want Lavreysen was op het WK baanwielrennen goed voor maar liefst vier keer goud.

Tegen vier wereldtitels valt er weinig in te brengen, zelfs al ben je de beste klassieke renner uit je eigen tijdperk. Lavreysen liet dus ook in deze verkiezing Van der Poel achter zich. Een andere kanshebber was Jenning de Boo, een langebaanschaatser die gespecialiseerd is in sprintafstanden. Het werd dus echter toch weer Lavreysen.

Nederlandse Sportvrouw geen wielrenster

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert
Het kan Van der Poel alleen maar aanzetten om in de toekomst nog grotere prestaties te leveren op de weg. Overigens is Jessica Schilder, de wereldkampioene kogelstoten, verkozen tot Nederlandse Sportvrouw van het Jaar.

