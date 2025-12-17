Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

Zaterdag in Antwerpen kijken Mathieu van der Poel en Wout van Aert elkaar voor het eerst dit seizoen in de ogen. Paul Herygers vreest echter dat er geen duel zal komen.

Nog drie keer slapen en Wout van Aert staat voor het eerst sinds het WK veldrijden in Liévin op 2 februari aan de start van een cross. En hij mag het meteen opnemen tegen zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel.

Duel Van der Poel-Van Aert in Antwerpen

De wereldkampioen maakte afgelopen zondag in Namen al zijn rentree. Domineren deed hij niet, Van der Poel wachtte tot de laatste ronde om toe te slaan. Het deed de hoop op een duel met Van Aert in Antwerpen stijgen.

Paul Herygers drukt die hoop echter de kop in en denkt dat Van der Poel geen halve cross zal wachten. Hij waarschuwt de andere crossers, Van Aert incluis, om zich voor te bereiden op het ergste.

Herygers ziet niemand Van der Poel kloppen

"Iedereen hoopt nu dat hij te pakken is, maar op een parcours dat hem volledig ligt zoals in Antwerpen, en waar hij zichzelf niet kan tegenkomen, gaat hij niet wachten", zegt Herygers bij WielerFlits.

Lees ook... Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen›

Voor Van der Poel is enkel het WK een doel, maar volgens Herygers wil hij net als vorig seizoen al zijn crossen winnen en zullen de andere crossers voor plaats twee strijden in Antwerpen. "Op dat soort omlopen zal hij wél 100 procent zijn, denk ik zelf."