Wereldtitels voor Frankrijk op WK eliminator in Leuven, brons voor Nederlandse veldrijdster Fem van Empel

Zondag heeft in Leuven zowaar een wereldkampioenschap plaatsgevonden, met Van Empel, de 18-jarige Nederlandse die we kennen uit de cross, in één van de hoofdrollen. Het ging om het WK mountainbike eliminator. De wereldtitel ging bij de mannen en de vrouwen naar Frankrijk.

Titouan Perrier-Ganier was de man die de vorige drie jaar wereldkampioen geworden was en de schijnwerpers waren in Leuven dus op hem gericht. De Fransman won al zijn heats en sloeg in de laatste ronde van de finale de beslissende kloof. Het zilver was voor de Duitser Simon Gegenheimer, het brons voor de Zweed Anton Olstam. Jay Bytebier was beste Belg op een zesde plaats. FOTOFINISH Een ongemeen spannende ontknoping was er bj de dames. Isaure Medde en Gaia Tormena maakten er een millimetersprint van, waardoor het na de finish nog minuten vol ongeduld wachten was op een duidelijke finishfoto. Die duidde uiteindelijk de Franse Medde als winnares aan. Geen tweede wereldtitel op rij dus voor de Italiaanse Tormena. De bronzen medaille was weggelegd voor Fem van Empel, die pas in 2019 besloot om te stoppen met voetballen om alles te zetten op het mountainbike en het veldrijden. Dat heeft haar dus nog geen windeieren gelegd.