Jolien D'hoore al bij al tevreden na Meeting in Gent

Jolien D'hoore reed afgelopen weekend de International Belgian Track Meeting in Gent en gaf daar een vermoeide indruk.

Alles wat er nu gebeurt is een voorbereiding op de Olympische Spelen. “Voor de start van deze koppelkoers heb ik alles gedaan zoals ik het op de Spelen wil doen”, vertelt D’hoore aan Sporza. “Qua opwarming, inzake drank en voeding, alles. Dit was een goede test.”

Ideaal verliep het zeker in het begin niet. “De eerste helft van deze ploegkoers kwamen onze aflossingen niet uit. We waren meer daarmee bezig dan met de koers zelf. Als je in het begin iets laat liggen wordt het moeilijk. Dat was ons plan niet. Ik zou de eerste spurt voor mijn rekening nemen, maar Lotte zette me te ver af.”

Tokio wordt nog iets totaal anders. “Op het einde van de wedstrijd voelde ik me nog even goed als in het begin. Ik zag andere ploegen er dan al een beetje doorzakken. In Tokio doen we honderdtwintig ronden in plaats van tachtig zoals hier. Toen de Fransen acht of negen ronden van het einde een aflossing misten beslisten we om vol door te gaan tot de finish.”