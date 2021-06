Nieuwe datum voor EK baanwielrennen, maar nog geen gaststad

Het EK baanwielrennen dat normaal eind juni in het Wit-Russische Minsk zou doorgaan verschuift naar de tweede week van oktober.

Het EK baanwielrennen zou normaal doorgaan van 23 tot 27 juni in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, maar door diplomatieke problemen na de arrestatie van het oppositielid Roman Ptroasevitsj, werd beslist om het EK te annuleren.

HET EK gaat nu gereden worden in de tweede week van oktober, zo liet de Europese Wielerfederatie UEC dinsdag weten. Waar het EK zal doorgaan is nog niet geweten. Er wordt in samenspraak met de federaties een gaststad gezocht.