Jens Schuermans ontgoocheld na race waarin het niet meezat: "Ik had de benen voor de top acht"

Een achttiende plek is het geworden voor Jens Schuermans op de Olympische Spelen. Geen top acht. Daar had de Belgische mountainbiker vooraf wel op gehoopt en daar had hij ook de benen voor. Na een val zat Schuermans echter geregeld vast achter de renners vlak voor hem.

Niet enkel Mathieu van der Poel is gevallen in de cross-country. Ook Schuermans maakte het mee, zij het met minder zware gevolgen. "Halfweg de race val ik dom, dat was mijn eigen fout", zegt Schuermans daarover aan Sporza. Ook in het begin was er al een incidentje. "Aan de start haakte ik even in elkaar met de renner die hier uiteindelijk nog 3e wordt. Dat was heel jammer."

Al gaf hij op dat moment zeker nog niet op. "Ik wist dat het een heel lange race zou worden en ik kon ook goed opschuiven. Ik voelde me heel goed, maar op de belangrijke momenten kon ik net niet voorbij. Ik heb zo heel vaak te voet gestaan bergop omdat er iemand voor me zat. Dat is heel frustrerend."

DE VEER GEBROKEN

De conditie op zich was zeker in orde, verzekert Schuermans. "Ik had een heel goede dag. Ik had de benen voor de top 8, dat was mijn doel, maar het zat niet mee. Ik kon mijn goede conditie niet verzilveren dus ik ben best wel ontgoocheld. In de laatste ronde maakte ik nog een domme fout en toen is de veer wel wat gebroken."