Enigszins gemiste kans maar mountainbiker Frans Claes toch tevreden met podiumplek: "Een dubbeltje op zijn kant"

Mountainbiker Frans Claes is in het Oostenrijkse Schruns naar een podiumplek gereden in de M3 Montafon marathon. Een knap resultaat, maar er zat nog meer in, want Claes deed volop mee voor de overwinning. Uiteindelijk werd het een derde plaats.

Claes zag voorbije zaterdag wel Weber en Stauffer in de tweede afdaling een kleine voorsprong bij mekaar fietsen. "Het duo liep een kleine drie minuten uit op ons. Markus Kaufmann en ik hebben het gat pas kunnen dichtrijden in de laatste lange beklimming. Helaas zaten we dan al te dicht bij de top om op en over hen te kunnen gaan. Toen was het duidelijk dat we met vier naar de finish zouden rijden."

TEVERGEEFSE DEMARRAGES

Al lag dat niet aan de inspanningen van Claes, die in de finale nog enkele keren probeerde weg te rijden. Nadien spurtte Claes nog naar plek drie. "Het was een dubbeltje op zijn kant. Ik had nooit gedacht dat we met vier renners zouden moeten sprinten."

"Ik eindig als derde en ben hier uiteraard super tevreden mee", komt de Leuvenaar tot zijn slotconclusie. "Al is het misschien ook een beetje een gemiste kans. In ieder geval, ik ben klaar voor de komende wedstrijden."