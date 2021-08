Kopecky en D'hoore klaar voor hun moment op Olympische Spelen: "Tijd om te oogsten, zou kroon op carrière zijn"

Het moment van Lotte Kopecky en Jolien D'hoore komt er weldra aan op de Olympische Spelen. Op de weg greep Kopecky net naast een medaille: ze werd vierde. Die moet er dan maar komen in de ploegkoers. Daarin staat ze samen met D'hoore aan de start.

Sporza vroeg Kopecky of ze het resultaat van de wegrit al verwerkt heeft. "Ik was enorm teleurgesteld, maar die teleurstelling heeft vrij snel plaatsgemaakt voor vertrouwen. De periode tussenin was lang genoeg om de focus te verzetten", stelt Kopecky wielerminnend België terug.

HET PLAN D'HOORE-KOPECKY

D'hoore stopt eind dit jaar met koersen. Uiteraard zou het de max zijn om op haar laatste Spelen een medaille te pakken. "Het zou een kroon op mijn carrière zijn", zegt D'hoore. "We zijn allebei in vorm, alles staat op punt. In het verleden was onze techniek vaak heel goed, maar maakten we tactische fouten. Nu zijn we perfect voorbereid, hebben we een plan en weten we wat we moeten doen."

De ervaring uit het verleden moeten ze nu als voordeel kunnen gebruiken. Lees HIER wat Kopecky daarover zei in het interview dat Wielerkrant met haar had over de Olympische Spelen. "We gaan uit van eigen sterkte en zien wel wat er gebeurt. We mogen niemand uit het oog verliezen. Iedereen maakt kans op een medaille op de Spelen."

VIJF JAAR WERK

Vrijdag komt Kopecky ook aan de bak in het omnium. "Daar denk ik op dit moment nog niet te veel aan, de focus ligt op de ploegkoers. Mijn niveau is gestegen dit seizoen. Het zou leuk zijn om dat hier te bevestigen. We werken al vijf jaar naar deze Spelen toe. Het is tijd om te oogsten", kondigt Kopecky aan.