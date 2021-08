D'hoore hoopt voordeel te halen uit eerdere ervaringen: "Dat bewijst dat ik onder druk kan presteren"

Jolien D'hoore moet één van de grote Belgische troeven worden op de Olympische Spelen. Ze zal in Tokio inzetten op de koppelkoers met Lotte Kopecky. Dat D'hoore de hele beleving rond de Spelen al meemaakte, moet gelden als een pluspunt.

De Olympische Spelen zullen een jaartje later plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het uitstel van het event bracht in 2020 toch heel wat teweeg. "Het is een kans voor Lotte en mij om er sterker uit te komen. Ik probeer het zo positief te bekijken. Ten slotte is het voor iedereen hetzelfde. Lotte heeft het voordeel dat ze jonger is. Voor haar is het nog minder erg."

Straks zullen de zenuwen gespannen staan als het grootste sportevenement ter wereld effectief van start kan gaan. Al is D'hoore niet de renster die zich hierdoor van de wijs laat brengen. "Het speelt toch wel mee dat ik al aan de Olympische Spelen heb deelgenomen. De eerste keer kun je overdonderd worden. Ik weet hoe ik het kan aanpakken en hoe de voorbereiding moet zijn."

© photonews

Met al die ervaring die ze heeft opgedaan, hoopt de Gentse boven zichzelf uit te stijgen op haar laatste Spelen. "Op de Olympische Spelen kan ik telkens iets meer. In Londen was ik vijfde, in Rio derde. Dat bewijst dat ik wel onder druk kan presteren. Ik hoop dat ook in Tokio te laten zien."

Ook haar wielerploeg SD Worx wenst haar alvast alle succes. "De Olympische Spelen is iets ongelooflijk in een sportcarrière. Ook als team en sponsor zou het heel mooi zijn om te weten dat je een olympisch kampioen in de rangen hebt", zegt Koen Verdonck, CEO van de hoofdsponsor van de ploeg van D'hoore.