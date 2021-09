Thibau Nys is klaar voor de grote test op de weg: "In principe heb ik de snelste benen van de selectie"

Thibay Nys werd niet geselecteerd voor het WK veldrijden, maar voor het EK en WK op de weg wered hij door de bondscoach wel opgeroepen. Hij wil zich ook daar bewijzen.

"Ik sta niet veel meer stil bij dat gemiste WK. Ik ben blij dat ik op niveau kan presteren. De laatste weken zit de flow goed", zegt hij bij Sporza. "De voorbije weken heb ik bewezen dat ik op alle omlopen uit de voeten kan, maar ik besef dat het hier niet zo makkelijk zal gaan."

Nys hoopte wel op een iets zwaardere omloop. Het wordt pittig, maar ik weet niet of het echt lastig genoeg wordt om de explosieve mannen eraf te gooien. Hopelijk hang ik er zelf dan nog aan en kan ik iets betekenen in de sprint. In principe heb ik de rapste benen van de Belgische selectie. Ik vermoed dat ik dus een meer afwachtende rol zal krijgen, terwijl de anderen meer in de ontsnapping moeten meegaan."