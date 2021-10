Top 10 en dus geen medaille voor Gerben Thijssen op EK baanwielrennen, Nederlandse vrouwen rijden wereldrecord

Het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen is aan de gang. Gerben Thijssen was daar één van de eerste Belgen met ambitie die in actie kwam. De verwachtingen werden niet helemaal ingevuld: Thijssen pakte geen medaille. Dat deden de Nederlandse vrouwen in de sprint wel, en hoe!

In de afvallingskoers was Gerben Thijssen de grote Belgische hoop. De renner van Lotto Soudal werd in 2017 nog Europees kampioen op dit onderdeel. Dit keer zat zo'n succes er niet in. De Limburger moest het doen met een tiende plaats en stelde het op dit nummer alvast zonder medaille. Bij de vrouwen eindigde onze landgenote Katrijn De Clercq in de scratch elfde. Nog bij de dames is Nederland wel sterk begonnen aan het EK: Shanne Braspenninckx, Kyra Lamberink en Hetty van der Wouw bezorgden Oranje goud in de teamsprint. Vooral de tijd waarmee ze dat deden, sprak boekdelen: 46,551 seconden. Dat is een nieuw wereldrecord en volstond om de Duitse dames te verslaan in de finale.