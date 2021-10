UPDATE: Van Den Bossche en Bossuyt beiden goed voor Belgisch eremetaal op het EK baanwielrennen

Fabio Van Den Bossche in het omnium, Shari Bossuyt in de puntenkoers en Katrijn De Clercq in de individuele achtervolging: het waren weer onze talentvolle youngsters die de Belgische eer mochten verdedigen op het EK baanwielrennen. Hoogtepunt van de dag was de zilveren medaille voor Van Den Bossche

Fabio Van Den Bossche begon in het omnium met de scratch: in dat onderdeel stelde hij het met de dertiende plaats. In de temporace ging het een pak beter: Van Den Bossche werd zesde en won drie van de vier sprints. Onze landgenoot werd wel aangereden door een Griek, het was uitkijken hoe hij daarvan herstelde. Dat bleek best mee te vallen, want in de afvalling was Van Den Bossche goed voor een vierde plaats.

WINSTRONDEN LEVEREN MEDAILLE OP

Zo schoof hij beetje bij beetje op en kon hij van op een zesde plek in de stand de puntenkoers, het laatste onderdeel, aanvatten. Van Den Bossche reed nog twee winstrondes bij mekaar en verhoogde zijn puntenaantal tot 130 eenheden. Dat waren er slechts zes tekort om Europees kampioen te worden. Het werd wel een hele mooie en verdiende zilveren medaille.

Katrijn De Clercq was eerder op de dag al klaar met de invididuele achtervolging. Zij wist dat ze sowieso voor een heel moeilijke opdracht stond, want enkel de top vier stootte door en streed voor de medailles. De Clercq werd in de kwalificaties dertiende met een tijd van 3'38"591.

Update: Shari Bossuyt kwam 's avonds nog in actie in de puntenkoers. Lange tijd nestelde ze zich in de top vijf en dan kon ze ook nog eens met een groepje een bonusronde pakken. Samen met een Russin kwam Bossuyt zo aan de leiding. Diezelfde Russin scoorde nog tweemaal in de sprint, Bossuyt verzamelde geen punten meer. Ook voor Bossuyt dus een zilveren plak.