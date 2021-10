Lotte Kopecky laat ploegkoers aan zich voorbijgaan op WK

Lotte Kopecky zal op het WK baanwielrennen van 20 tot en met 24 oktober in Roubaix niet deelnemen aan de ploegkoers.

Kopecky kiest ervoor om op het WK baanwielrennen in Roubaix enkel de individuele nummers te rijden (afvalling, omnium, en puntenkoers).

“Lotte wil kijken hoe ver ze kan geraken in de individuele nummers”, zegt bondscoach Peter Pieters. “Na het WK maken we dan de balans op in functie van de Spelen in Parijs. Dat geldt ook voor de mannen.”

Bij de mannen rijdt Kenny De Ketele samen met Robbe Ghys voor medailles in de puntenkoers en ploegkoers.