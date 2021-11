Iljo Keisse met Mark Cavendish in zijn voorlaatste Zesdaagse van Gent: "Eerst nog in Kopenhagen"

Dinsdag begint de Zesdaagse van Gent. Voor Iljo Keisse wordt het de voorlaatste keer. Volgend jaar neemt hij afscheid van de koers.

Mark Cavendish arriveerde maandag al in ons land. “Hij heeft maandag op de piste in de Blaarmeersen getraind en daar was hij dinsdag weer. Woensdag reizen we samen naar Kopenhagen voor een driedaagse daar.”

Twee jaar geleden werd het duo vierde, de vraag is of de conditie van Cavendish dit keer beter is. “Hij komt terug uit vakantie in Abu Dhabi. Hij zegt dat hij zijn fiets bij zich had en dat hij elke dag drie uren heeft gereden op de piste daar in de woestijn. Ik was er niet bij. Maar we hebben maandag samen getraind en er zat wel wat snelheid op. Dat leek wel oké.”

Voor Keisse is dit het moment van het jaar. “De zesdaagse is voor hem natuurlijk veel minder belangrijk dan voor mij. Hij bereidt zich niet voor zoals ik mij heb voorbereid. Er is veel publiek, het is iets nostalgisch, hij koerst graag en hij kickt hier wel op.”