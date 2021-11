Jasper De Buyst mikt op podiumplaats in Zesdaagse van Gent

De 80ste editie van de Zesdaagse van Gent zal Jasper De Buyst samen met Lotto Soudal ploegmaat Ruger Kluge rijden.

De tweevoudig winnaar wil hoog mikken samen met zijn Duitse ploegmakker. “Roger Kluge is toch een naam die klinkt in de wereld van het baanwielrennen. Vraag is in welke conditie mijn ploegmakker afzakt naar 't Kuipke. Is hij in topvorm, dan is dat meer dan in orde. Met Kluge kan je omzeggens naar de oorlog trekken. Het zal nodig zijn”, zegt De Buyst.

“Het deelnemersveld van deze editie oogt redelijk indrukwekkend. Ik tel minstens vier tot zelfs vijf koppels die zich kandidaat mogen noemen voor de eindzege. Wij zijn er daar één van. Ik zou niet weten waarom niet? Ik heb in Gent zes deelnames. Vijfmaal stond ik op het podium. Voor minder gaan we ook nu niet. Ikzelf voel me goed. Dit na een minder einde van mijn wegseizoen.”

Na een jaartje afwezigheid in Gent en met stijgende coronacijfers is het al een succes dat het kan doorgaan. “Het zal sowieso anders dan anders worden in 't Kuipke. Ik ben blij dat we mogen koersen, langs de andere kant is het toch wat afwachten. Zo'n zesdaagse loopt nu eenmaal tegen de wetten in die we de afgelopen maanden of zelfs anderhalf jaar hebben moeten ondergaan. Ik ben wel blij dat de organisatoren voldoende maatregelen hebben genomen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.”