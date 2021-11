Tachtigste editie van Zesdaagse van Gent voorgesteld: Gooit corona roet in het eten?

Van dinsdag 16 tot en met zondag 21 november staat de tachtigste editie van de Zesdaagse van Gent op de kalender.

In het stadhuis van Gent werd vandaag de Zesdaagse van Gent voorgesteld. Deze editie staat vooral in het teken van het afscheid van Kenny De Ketele.

Door de coronapandemie worden er strikte maatregelen getroffen, maar het publiek kan er wel bij zijn. “Er komt een strikte scheiding tussen de renners en het aanwezige publiek", meldde organisator Christophe Impens. "In de huidige omstandigheden is het niet mogelijk de renners selfies te laten nemen met fans. Het rennerskwartier zal volledig heringericht worden.”

Schepen van Sport, Sofie Bracke, vraagt dat de aanwezigen zich verstandig en respectvol gedragen want elke dag komt er 7.000 man langs.

“De mensen en de wielerfans bij uitstek hebben hier zo hard naar uitgekeken. Wij hebben enkele ingrepen gedaan om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. De zesdaagse zal een Covid Safe Event zijn. De volgende bijeenkomst van de veiligheidsraad is voorzien op 19 november. Dat is net in de periode van de Zesdaagse van Gent maar ik verwacht niet dat men dan eensklaps alles stil gaat leggen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kan dit een echt wielerfeest worden.”