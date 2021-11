Andere sfeer dan anders in Zesdaagse van Gent: "Nu kunnen mensen ontdekken dat koers nog boeiender is"

De Zesdaagse van Gent is terug, zij het anders dan anders. De mensen kunnen slechts op beperkte plaatsen drank nuttigen. Corona kon deze editie niet tegenhouden, maar is wel een factor. De andere kant van de medaille: alle aandacht kan naar de koers.

Het publiek is wel degelijk afgekomen, maar het randgebeuren op het middenplein bijvoorbeeld is niet hetzelfde dan in andere edities. "Laat dit de kans zijn om het eens anders te doen. Een pint drinken is plezant, maar nu kunnen de mensen misschien ontdekken dat de koers nog boeiender is", zegt Kenny De Ketele aan Het Laatste Nieuws.

De omroeper en de DJ zwepen het publiek ook net dat tikkeltje minder op dan anders. "Dat is zo afgesproken", bevestigt omroeper Denis Herman. "Het publiek zit maken is in deze omstandigheden niet zo verstandig."

"Deze week kan een feest worden", benadrukt Christophe Impens van Golazo toch. "Als iedereen zijn best doet. We hebben de renners gewaarschuwd dat dit een lightversie van de Zesdaagse kan worden qua decibels, maar niet wat het sportieve betreft. We rekenen op hen om er een knal op te geven."