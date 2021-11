Kenny De Ketele wil bondscoach worden: "Heb me kandidaat gesteld"

Kenny De Ketele heeft zich kandidaat gesteld om pistebondscoach te worden.

In de Zesdaagse van Gent is Kenny De Ketele voor het laatst te zien. Van 7 tot 12 december neemt hij in Rotterdam afscheid van de koers.

De Ketele heeft nog een contract tot 31 december. “Ik zou graag weten of ik vanaf 1 januari mijn huis kan blijven afbetalen. Als ze hun werk goed doen en ze luisteren eens rond, zullen ze wel weten wat de verlangens van de renners zijn. Ik denk dat ik die kan invullen”, vertelt hij aan HLN.

De Ketele solliciteerde om bondscoach van de pisterenners te worden. “In ambitie zit er een bondscoach in mij, maar ik ben het nog niet. Ik heb me kandidaat gesteld en er is gepraat, maar het is zeer stil nu.”