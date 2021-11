Lead-out van Deceuninck-Quick.Step nu leider op piste in Gent: "Een uitdaging om in 't Kuipke te rijden"

Op de weg is hij de lead-out bij Deceuninck-Quick.Step, op de piste in Gent staat hij nu aan de leiding in de zesdaagse. We hebben het uiteraard over Michael Mørkøv, die samen met zijn landgenoot Lasse Norman Hansen op kop staat na twee dagen.

"Het was een zwaar gevecht de eerste dagen, maar we zijn blij dat we aan de leiding staan", reageert Mørkøv bij VRT NWS. Zijn ze nog tegen te houden? "Natuurlijk hebben we ook zwakke punten. Het is een uitdaging om hier in 't Kuipke te rijden, het is een heel speciale baan. Het is slechts de helft van de afstand die we gewoon zijn. De laatste keer dat ik hier reed was zes jaar geleden, met Iljo Keisse."

Dat kan dus nog wel een rol spelen. "We hebben dus wel een nadeel ten opzichte van de lokale jongens. Soms geraakten we wat op achterstand en moesten we inhalen. Kenny De Ketele en Rob Ghys legden een hoog tempo op in de achtervolging, soms moesten we gewoon volgen."

KLEINE KLOOF

In elk geval moeten Mørkøv en Hansen wel vrolijk worden van de voorlopige stand. "Als je naar de punten kijkt, hebben we een kleine kloof op de rest, maar er staan nog zes teams in dezelfde ronde. Het is nog altijd een open koers", blijft Mørkøv met de voeten op de grond.