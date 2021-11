Luxehelper doet het in de winter voor zichzelf: "Voel me op mijn 36e beter dan ooit"

Hij blijft voorlopig aan de leiding in de zesdaagse van Gent en hij kijkt ook uit naar de komende dagen. "Het is leuk om in de winter voor mezelf te kunnen koersen."

Michael Morkov rijdt gedurende het seizoen in dienst bij Deceuninck - Quick-Step, maar in de winter kan hij wel eens zelf zijn gangen gaan. Beter dan ooit "Op de weg is Mark Cavendish de vedette natuurlijk, maar ik ben blij dat ik in de winter voor mezelf kan rijden. Ik vind dat een groot geluk." "Dit is het beste jaar uit mijn carrière", gaat hij verder bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb het gevoel dat ik op mijn 36e beter ben dan ooit."