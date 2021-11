Michael Morkov en Lasse Norman Hansen blijven aan de leiding op Zesdaagse van Gent

Ook na de derde nacht blijven Michael Morkov en Lasse Norman Hansen aan de leiding in de Zesdaagse van Gent.

De Deense wereldkampioenen hebben voorlopig 188 punten achter hun naam. Twintig meer dan onze landgenoten Kenny De Ketele en Robbe Ghys.

Jasper De Buyst staat met de Duitser Roger Kluge op een totaal van 132 punten. Iljo Keisse en Mark Cavendish hebben er 119.

De eerste puntenkoers van de avond werd gewonnen door Yoeri Havik. De tweede was voor Kenny De Ketele. De ploegafvalling was voor De Ketele/Ghys, maar in de baanronde zetten de Deense leiders weer orde op zaken.

De ploegkoers verliep enorm hectisch. Vier topploegen reden de finale. Daarin waren het De Buyst en Kluge die het pleit haalden.