Kenny De Ketele vertelt een straf geheim over de ploegkoers van negen jaar geleden

Kenny De Ketele zette dit jaar een punt achter zijn carrière. Hij komt nu in de coaching van het baanwielrennen terecht.

Aan Het Nieuwsblad vertelt De Ketele een geheimpje uit zijn carrière. “Op het WK puntenkoers van 2012 in Melbourne stond ik aan de leiding tot thuisrijder Cameron Meyer een ronde voorsprong nam en zo twintig bonuspunten pakte. Bij de eindafrekening waren dat er drie meer dan ik.”

“Brons dus, terwijl het voor hetzelfde geld goud had kunnen zijn. In zak en as zat ik. Na weken geleefd te hebben als een pater, heb ik de hele minibar leeggedronken.”

“Ik schrok me een bult toen ik wakker werd en die lege bar zag. Niet veel later stond ik met Gijs Van Hoecke aan de start van de ploegkoers. Goud gepakt. Maar euh, jonge renners: don't try this at home.”