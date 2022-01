Robbe Ghys start met veel ambities aan 2022: "Daar wil op podium staan"

Robbe Ghys heeft er een straf 2021 op zitten, maar wil van 2022 de bron naar nog veel meer maken.

In 2021 pakte Robbe Ghys zijn eerste profzege. Op de Olympische Spelen greep hij net naast een medaille. “Op de Spelen heb ik veel bijgeleerd over mezelf. Ik heb er geleerd mijn limieten te verleggen en doen beseffen dat ik meer kan dan ik voor mogelijk achtte”, zegt Ghys aan Het Belang van Limburg.

“Als enige duo uit een procontinentaal team hoorden we bij de beste renners in de koers. Met die mentaliteit wil ik mijn wegseizoen aanvatten.”

“Tot aan de Ronde van Vlaanderen ben ik voltijds wegrenner en ga ik er alles aan doen om mij in de kijker te rijden. Daarna schakel ik weer over naar de piste voor de Nations League in Glasgow. De piste blijft belangrijk. Op de Spelen van Parijs wil ik op het podium staan. Met wie, dat maakt niet uit. Maar ik moet en zal er een medaille pakken. Dan is mijn carrière geslaagd.”