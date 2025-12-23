Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

De awardshow De Eddy's van Wielerclub Wattage werd onverwacht geschrapt. Jan Bakelants licht toe waarom het project werd stopgezet en welke factoren daarbij meespeelden.

Onvoldoende duidelijkheid over organisatie

Binnen het team bleef de verstandhouding intact, maar de praktische uitwerking bleek complex. “We zijn nog allemaal on speaking terms”, zegt Bakelants in HUMO. “Kijk, de Lotto Arena is een grote zaal: misschien hebben we te snel bepaalde toezeggingen gedaan.” De omvang van het evenement bracht bijkomende verplichtingen met zich mee.

De kern van het probleem lag bij de financiële afspraken. “Uiteindelijk was onvoldoende duidelijk wie welke kosten ging dragen - de VRT, het productiehuis of wij. Daarom is de stekker eruit getrokken: we wilden er onze broek niet aan scheuren.” Het ontbreken van een sluitende kostenstructuur maakte verderzetten onmogelijk.

Financiële planning en verantwoordelijkheid

De vraag wie de financiële opvolging deed, kwam eveneens ter sprake. “Helaas ik niet (grijnst). Eén van de fouten was het ontbreken van een goed financieel plan.” De voorbereiding bleek onvoldoende om een groot evenement te dragen.

Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid niet bij één persoon lag. “Ruben had de leiding, maar ik neem hem niets kwalijk: iemand moest het doen.” De interne samenwerking blijft volgens hem overeind.

Ondanks het schrappen van De Eddy’s is er geen enkele twijfel over het voortbestaan van de podcast. “De podcast blijft bestaan, we staan zelfs in het lijstje voor HUMO's Pop Poll!”, besluit hij.