Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

Wout van Aert haalde alles uit de kast, maar het volstond niet om Tibor Del Grosso te kloppen. Niels Albert is niet al te streng voor Van Aert.

De tweevoudig wereldkampioen was één van de analisten bij de Superprestige in Heusden-Zolder voor PlaySports. Ook Albert zag hoe Van Aert het in een spurt met twee moest afleggen tegen Del Grosso. Bart Wellens trok meteen de vergelijking met een andere koerservaring van Van Aert in de sprint tegen een Nederlander.

Albert had zijn eigen kijk op wat er in Zolder gebeurde. "Wout van Aert reed op de limiet naar het laatste bosje toe. Daarna besloot hij om zijn hartslagen een paar slagen te laten zakken voor de sprint." Als je het zo uitlegt, hield het eigenlijk wel steek om dat te doen. Het oogde alleen erg vreemd, zeker gezien de uitkomst van de spurt.

Albert zag Van Aert zich weren tot op de meet

"Hij heeft zich in de sprint verweerd tot op de finish. Het heeft niet mogen zijn", besluit Albert. Hij wil duidelijk niet met een beschuldigende vinger wijzen naar Van Aert voor die sprintnederlaag. Het is altijd mogelijk om een spurt te verliezen, zelfs als je in het wegwielrennen zeges in massasprints op je palmares hebt staan. Die dateren ook wel van een tijdje geleden.

De ontgoocheling was aanwezig vij Van Aert, maar tegelijkertijd moet hij dit kunnen verwerken. "Ik denk dat Wout wel zo ver in zijn carrière is dat hij dit een goede plaats kan geven", vermoedt Albert. "Hij weet wie Tibor is. Ze zullen elkaar nog tegenkomen op de weg. Tibor is een ongelooflijk goeie renner: chapeau dat hij de zege pakt."

De verdienste van Del Grosso

Niels Albert legt duidelijk meer nadruk op de verdienste bij Tibor Del Grosso dan het eventuele tekortkomen bij Wout van Aert. Laat ons inderdaad maar het jonge opkomende toptalent de eer betuigen die hem absoluut toekomt.