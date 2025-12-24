Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert haalde alles uit de kast, maar het volstond niet om Tibor Del Grosso te kloppen. Niels Albert is niet al te streng voor Van Aert.

De tweevoudig wereldkampioen was één van de analisten bij de Superprestige in Heusden-Zolder voor PlaySports. Ook Albert zag hoe Van Aert het in een spurt met twee moest afleggen tegen Del Grosso. Bart Wellens trok meteen de vergelijking met een andere koerservaring van Van Aert in de sprint tegen een Nederlander.

Albert had zijn eigen kijk op wat er in Zolder gebeurde. "Wout van Aert reed op de limiet naar het laatste bosje toe. Daarna besloot hij om zijn hartslagen een paar slagen te laten zakken voor de sprint." Als je het zo uitlegt, hield het eigenlijk wel steek om dat te doen. Het oogde alleen erg vreemd, zeker gezien de uitkomst van de spurt.

Albert zag Van Aert zich weren tot op de meet

"Hij heeft zich in de sprint verweerd tot op de finish. Het heeft niet mogen zijn", besluit Albert. Hij wil duidelijk niet met een beschuldigende vinger wijzen naar Van Aert voor die sprintnederlaag. Het is altijd mogelijk om een spurt te verliezen, zelfs als je in het wegwielrennen zeges in massasprints op je palmares hebt staan. Die dateren ook wel van een tijdje geleden.

De ontgoocheling was aanwezig vij Van Aert, maar tegelijkertijd moet hij dit kunnen verwerken. "Ik denk dat Wout wel zo ver in zijn carrière is dat hij dit een goede plaats kan geven", vermoedt Albert. "Hij weet wie Tibor is. Ze zullen elkaar nog tegenkomen op de weg. Tibor is een ongelooflijk goeie renner: chapeau dat hij de zege pakt." 

De verdienste van Del Grosso

Lees ook... Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"
Niels Albert legt duidelijk meer nadruk op de verdienste bij Tibor Del Grosso dan het eventuele tekortkomen bij Wout van Aert. Laat ons inderdaad maar het jonge opkomende toptalent de eer betuigen die hem absoluut toekomt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Niels Albert
Wout Van Aert
Tibor Del Grosso

Meer nieuws

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

08:30
🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

16:30
Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

11:00
In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

09:00
Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

08:00
Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

07:30
Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

17:00
Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

07:00
Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

21:30
Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

20:30
Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

20:00
Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

15:00
Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

Bakelants legt uit waarom De Eddy's van Van Guchts Wielerclub Wattage geschrapt werden

19:00
Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

18:30
Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

14:00
'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

18:00
Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker Naast de fiets

Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker

16:00
Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

13:00
Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

13:30
🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

12:30
MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

12:00
Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

23/12
Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

23/12
Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

23/12
Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

23/12
🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

22/12
Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

23/12
Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

23/12
"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

23/12
Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

22/12
Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

22/12
Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

22/12
Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

22/12
Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

22/12
Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

22/12
Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

22/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Bart Wellens Tibor Del Grosso Thibau Nys Tadej Pogacar Jan Bakelants Jasper Philipsen Ceylin Del Carmen Alvarado Amy Pieters Jordi Meeus Toon Aerts Florian Senechal Joao Almeida Niels Albert Fem van Empel Adrie Van Der Poel Christoph Roodhooft Niels Vandeputte

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved