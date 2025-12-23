Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

Mathieu van der Poel rijdt ook in de winter van 2025-2026 voorlopig de tegenstander aan gort. Maar wordt het de laatste winter waarin de Nederlander zijn kunnen in het veld laat zien? Het zou zomaar kunnen.

Als Mathieu van der Poel begin 2026 zijn achtste wereldtitel in het veldrijden zou pakken, dan is hij alleen recordhouder en lijkt er in de eerste twintig, dertig of vijftig jaar niemand meer beter te gaan doen. En dus zijn de vinkjes afgevinkt.

Stopt Mathieu van der Poel na deze winter in het veld?

Hier en daar klinkt het al een tijdje dat MvdP er dan wel eens de brui zou kunnen aan geven en meer zou kunnen inzetten op het wegwielrennen en de mountainbike. Met in de winter enkel trainingen en dus geen crossen.

"De vraag is hoelang het nog gaat aanslepen. Misschien is het hoofdstuk bijna afgesloten, maar ik kan het niet geloven. Het is nog te vroeg", aldus Paul Herygers daarover dit weekend. "Ik denk dat hij echt nog wel geniet hoor."

Mentale frisheid zoeken?

Sven Nys? Die zou het wel snappen dat van der Poel stopt in het veld. "De aandacht en wat er allemaal verwacht wordt van Mathieu is nog veel groter dan het geval was in de tijd van Boom en Stybar. Ik kan me voorstellen dat het hem stress bezorgt."

"Dat uur crossen vindt hij nog heel leuk, maar ernaast is er veel gedoe", aldus Nys in Het Nieuwsblad. “Ik denk dat daar de balans soms een keer naar de verkeerde kant overhelt. En dat hij dan zegt: ik wil gewoon een keer een winter op mijn gemak zijn. Ik denk dus dat het eerder om mentale frisheid gaat dan om fysiek nog beter worden."