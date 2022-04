Het gaat niet goed met Peter Sagan: "Hij is constant uitgeput en na de koers voelt hij zich slap"

Het gaat niet goed met Peter Sagan. Nadat hij niet kon aantreden in de Ronde van Vlaanderen al verstek moest geven voor de Amstel Gold Race heeft zijn woordvoerder gecommuniceerd over de fysieke paraatheid van de Slovaak.

“Peter is de laatste tijd niet goed, zijn benen doen pijn en hij ziet af tijdens zware inspanningen”, verklaarde Sagans woordvoerder, Gabriele Uboldi, bij het Italiaanse Gazzetta dello Sport. Sagan liep in januari een coronabesmetting op en lijkt hier heel moeilijk van te herstellen. Daarbij kwam ook nog eens dat hij vorige maand terug ziek werd (geen corona).

“Hij is constant uitgeput en na de koers voelt hij zich slap. Hij heeft verschillende testen ondergaan om de oorzaak van zijn problemen te kennen. We zullen daarmee verdergaan in Frankrijk, want er is iets aan de hand. Zelfs als Peter niet in vorm is, rijdt hij niet zoals nu. Ik heb hem in de negen jaar die we samenwerken nog nooit op deze manier zien opgeven", vertelde Uboldi.

De ploeg is niet verontrust dat er iets ernstig aan de hand is, maar ze willen dit wel tot op de bodem uitzoeken. De kans dat hij volgende week in Parijs-Roubaix start is bijzonder klein.