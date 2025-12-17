Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

De UCI heeft António Carvalho Ferreira (36) een schorsing van vier jaar opgelegd. De Portugees was begin november al voorlopig geschorst voor afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort.

Nadat de UCI eind oktober had bekendgemaakt dat het Oier Lazkano voorlopig had geschorst voor afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort tussen 2022 en 2024, volgde amper een week later al António Carvalho Ferreira (36).

Ook hij werd voorlopig geschorst voor "onverklaarbare afwijkingen in zijn biologisch paspoort in 2018, 2023 en 2024". De UCI heeft anderhalve maand later die voorlopige schorsing omgezet in een definitieve.

UCI schorst Carvalho voor vier jaar

"De Internationale Wielbond (UCI) maakt bekend dat de Portugese wielrenner António Carvalho Ferreira een schorsing van vier jaar heeft gekregen wegens een overtreding van de antidopingregels", klinkt het in een statement.

Carvalho Ferreira kreeg die schorsing van vier jaar "voor het gebruik van een verboden stof en/of een verboden methode, vanwege onverklaarbare afwijkingen in zijn biologisch paspoort in 2018, 2023 en 2024."



"De schorsing is ingegaan op 4 november 2025 en duurt tot 3 november 2029." Voor de 36-jarige Portugees, die in 2019, 2020 en 2022 een etappe won in de Ronde van Portugal, zal het wellicht het einde van zijn carrière betekenen.