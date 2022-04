Wout Van Aert steekt ambitie voor L-B-L niet weg: "Trapje hoger staan dan in Parijs-Roubaix"

Eerst werd hij nog toegevoegd aan Luik-Bastenaken-Luik toegevoegd om in dienst te rijden voor de ploeg. Maar ondertussen is het duidelijk: Wout van Aert start met ambitie in Luik-Bastenaken-Luik.

Mede door het uitvallen van Primoz Roglic is Van Aert een plekje opgeschoven in de pikorde bij Jumbo-Visma om voor de winst te gaan in Luik-Bastenaken-Luik. Samen met een goede Benoot en Jonas VIngegaard zal Van Aert de gele drietand vormen. Vorige week werd de Belgische kampioen nog tweede in Parijs-Roubaix maar morgen zal hij voor de overwinning gaan, dat gaf hij vandaag toe op de ploegenvoorstelling in Luik: "Ik zal zeker proberen om morgen één plekje hoger te eindigen dan vorige week in Roubaix", klonk het toen. Door de coronabesmetting van Van Aert net voor de Ronde van Vlaanderen besloot hij om L-B-L aan het programma toe te voegen. Zeker aangezien de conditie van Van Aert nog goed in orde is.