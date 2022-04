Lotte Kopecky pakt podiumplek in het omnium

Lotte Kopecky pakte op de derde dag van de manche voor de Nations Cup in Glasgow een derde plek in het omnium.

Lotte Kopecky werd vierde in de scratch, dertiende in de tempo race en vijfde in de afvallingskoers. Voor de puntenkoers had ze de vijfde plaats beet.

Daar verdween Katie Archibald, leider en wereldkampioene, met een zware valpartij. Kopecky won de laatste sprint en pakte zo nog de derde plaats.

De zege was voor de Japanse Yumi Kajihara. Zondag op de slotdag rijdt Kopecky ook nog in de ploegkoers.