Tom Pidcock neemt deel aan 2 wereldbekermanches mountainbike

Tom Pidcock neemt deel aan de wereldbekermanches in Albstadt en Nove Mesto. Het zal zijn 1e competitie zijn sinds het voorjaar.

Na het voorjaar kruipt Tom Pidcock weer de mountainbike op. Hij zal meedoen aan de wereldbekermanche in Albstadt, Duitsland. Dat is in het weekend van 6-8 mei. Een week later zal hij meedoen aan de wereldbeker in Nove Mesto, Tsjechië.

Mogelijk is het een intermezzo om zich daarna te focussen op de Ronde van Frankrijk.