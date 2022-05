Eli Iserbyt start zondag als mountainbiker om de Spelen in Parijs te halen

Eli Iserbyt start zondag in zijn 1e wereldbekerwedstrijd mountainbike. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad. De Spelen in Parijs zijn het doel.

Zondag is er in Albstadt de wereldbekermanche mountainbike. Ook Eli Iserbyt doet er mee. Het is zijn allereerste wereldbeker mountainbiken.

Het doel zijn de Spelen in Parijs over ruim 2 jaar al. Aan Het Nieuwsblad heeft hij verteld dat hij nog niet weet of het realistisch is. Het is een nieuwe wereld voor hem en het kan zijn dat het toch niet voor hem is weggelegd. In de aanloop reed hij wel al wedstrijden in Turkije en in Frankrijk, maar de wereldbeker is toch nog anders.

Zelf zegt hij dat hij nog wat te leren heeft. Hij moet zich nog aanpassen aan de wedstrijdduur van anderhalf uur. Het is anders indelen en hij moet een grotere fysieke uithouding hebben. In het laatste half uur had hij het altijd zwaar. Ook de afdaling is totaal anders in vergelijking met de afdalingen in het veldrijden. Je moet langer op voorhand al verkennen volgens hem.