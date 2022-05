Goud op de Nations Cup in Milton voor Jules Hesters

Jules Hesters heeft goud behaald op de Nations Cup in Milton. Hij kwam als 1e over de streep in de afvallingsrace.

Op dag 2 van de Nations Cup in het Canadese Milton heeft Jules Hesters goud behaald. Hij klopte in de afvallingsrace Yoeri Havik in de laatste sprint.

Eerder op de avond eindigde Tuur Dens net naast het podium in de scratch. Het goud was voor de Brit Rhys Britton, die een ronde had kunnen nemen. Bij de vrouwen eindigde Marith Vanhove 18e in de scratch.

Nicky Degrendele geraakte in de sprint niet verder dan de 1/16e finales. Katrijn de Clercq was 15e in haar afvallingsrace.