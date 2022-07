Shari Bossuyt maakt het helemaal waar: tweede titel op het EK op de piste voor junioren en U23 is een feit

Het EK baanwielrennen voor junioren en U23 was een groot doel voor Shari Bossuyt. Met twee titels is het Belgische toptalent het op dat kampioenschap helemaal aan het waarmaken.

Het was al uitstekend begonnen voor Bossuyt in het Portugese Anadia, met een gouden medaille in de afvallingskoers op de openingsavond. Enkele dagen later bleek Bossuyt ook de beste in het omnium bij de dames beloften.

Shari Bossuyt's superb riding all day got rewarded with the 🇪🇺 title in the Women's U23 Omnium 🙌🏻

Her 2nd golden medal at #EuroTrack22! 💫 pic.twitter.com/KyEShORU8E — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) July 18, 2022

In de vier onderdelen van het omnium koerste Shari Bossuyt 129 punten bij mekaar. Het werd wel een spannende strijd, want de Daniek Hengeveld deed het ook goed. Bossuyt verzamelde 8 punten meer dan de Nederlandse en dat leverde haar opnieuw goud op. Het brons ging naar de Française Labastugue.

Het eremetaal voor de Belgische delegatie dikt zo aardig aan, want bij de meisjes junioren had Hélène Hesters al een medaille veroverd in de puntenkoers. Hesters pakte brons dankzij haar eindsprint. België heeft op het EK ondertussen al zeven medailles beet.