Net geen EK-medaille voor Nicky Degrendele in de keirin

Nicky Degrendele heeft net geen EK-medaille behaald. Op de keirin strandde ze op de 4e plaats.

In de reeksen ging Nicky Degrendele vlot door naar de halve finales. Later op de dag won ze haar halve finale en stond ze daarmee in de finale.

Degrendele had startnummer 6 in de finale. Dat is de minst gunstige startpositie. Nadat de gangmaker weg was, probeerde de Duitse wereldkampioene Lea Sophie Friedrich op te schuiven. Degrendele volgde in haar zog.

Lang zat Degrendele op medaillekoers. Ze streed lang voor het brons, maar op het einde kwam uit de achtergrond nog de Oekraïense Olena Starikova opzetten. Degrendele was zichtbaar ontgoocheld met haar 4e plaats.