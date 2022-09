Eerste profcontract voor Alec Segaert bij Lotto Soudal en er ligt een heel plan klaar voor hem

Het team en Alec Segaert hebben samen een route uitgestippeld zodat het talent zich onder de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Er werd een driejarig contract getekend, waarbij hij tot medio 2024 zal strijden voor het continentale Development Team van Lotto Dstny, waarna hij tot in ieder geval eind 2025 de overstap naar de profs zal maken.

Alec Segaert is enthousiast over de toekomst. “Dit seizoen heb ik gemerkt hoe goed dit team bij mij past: de werkomgeving, maar ook de ambitie om te blijven verbeteren. Aan de ene kant is er het bewezen track record van talenten die door de gelederen van het eigen Development Team komen: Tim Wellens, Florian Vermeersch, Arnaud De Lie en nog veel meer. Maar aan de andere kant blijft het team zich ontwikkelen: bijvoorbeeld op de afdeling performance of als het om apparatuur gaat. De nieuwe tijdritfiets van Ridley heeft zeker een rol gespeeld in mijn beslissing.”

𝐀𝐥𝐞𝐜 𝐒𝐞𝐠𝐚𝐞𝐫𝐭 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐚𝐭 𝐋𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐮𝐝𝐚𝐥 📝



“There is the proven track record of talents coming through the ranks of the own Development Team, but the team itself keeps developing too.”



