GOUD! Lotte Kopecky en Shari Bossuyt pakken goud in de ploegkoers

Op het WK baanwielrennen heeft België zijn tweede gouden medaille gepakt.

De ploegkoers startte chaotisch. Een deel van het licht viel uit op de baan en de koers werd geneutraliseerd. Tijdens die neutralisatie vielen ook nog enkele rensters en de koers werd helemaal stil gelegd. Kort daarna kon ze weer van start gaan.

De Belgen verscholen zich in het begin in het peloton. Op 40 ronden van het einde zette België de aanval in. Kopecky en Bossuyt probeerden een winstronde te pakken en dat lukte uiteindelijk ook. Als enig duo deden ze dat.

Op het einde werd het toch nog spannend. De Denen waren weg gereden en zouden bij een winstronde en de volle buit in de eindsprint nog het goud pakken. De Denen slaagden daar niet in, maar wonnen wel de eindsprint. Dat was de Fransen ontgaan en zij dachten even dat ze wereldkampioen werden.

Frankrijk werd dus tweede in die eindsprint en kwam zo nog op een puntje van de Belgen, die vierde werden in de eindsprint. Kopecky en Bossuyt pakken zo goud op de ploegkoers, al de derde medaille voor België op dit WK na het goud van Kopecky in de afvalling en het brons van Fabio Van Den Bossche in de punten koers.

België pakt dus goud met 32 punten, Frankrijk zilver met 31 punten en Denemarken brons met 23 punten.