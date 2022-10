Van den Bossche in wiel van Kluge naar eerste WK-medaille: "Echt een droom, sinds de juniors begon dat te groeien"

Fabio Van den Bossche kan nu met eremetaal bewijzen uit welk hout hij gesneden is. De WK-medaille die hij in Saint-Quentin-en-Yvelines veroverde, nemen ze hem niet meer af.

"Ik ga niet zeggen dat ik het verwacht had, maar ik had er stiekem wel op gehoopt. Ik ging met open vizier de wedstrijd in", vertelde Van den Bossche in een eerste reactie bij Sporza. Het was ook een bedrijvige Van den Bossche die in de puntenkoers te zien was. "Het is zo dat ik het moet doen, niet door af te wachten in de sprints."

ENORME BOOST

Die tactiek draaide inderdaad goed uit. "Zo wordt het een open en lastige wedstrijd en zit er minder recuperatie tussen de sprints. En kan ik mij daar ook meer in mengen." En zo kwamen de medailles in zicht. "Het geeft natuurlijk een enorme boost. Die WK-medaille was echt een droom. Sinds de juniors is dat beginnen groeien. Dit betekent heel veel. Het was realistischer om dat in de puntenkoers te verwezenlijken dan in het omnium."

Het was dan nog kwestie om die ultieme inspanning uit zijn lijf te kunnen persen. "Het was zwaar natuurlijk, dat was het hele wedstrijd. Ik wist dat een medaille mogelijk was door tweede in de eindsprint te worden. Als ik het wiel van Kluge bemachtigde, wist ik dat ik goed zat."