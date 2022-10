De Vylder en Van den Bossche verrassen lichtjes met WK-medaille: "Podium boven verwachtingen, gewoon super"

Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche bezorgden ons land de vierde WK-medaille. Verrassend. Een klein beetje wel. De Vylder en Van den Bossche mogen vertrouwen in zichzelf hebben als duo.

"In het begin verliep het niet super. Het was iets te chaotisch. We hebben ons een beetje mispakt aan de manier van koersen in de eerste helft, maar de tweede helft was super", deed De Vylder het relaas van de ploegkoers bij Sporza. Het was ook opletten bij een aantal valpartijen. "Op zich zijn we altijd vrij gefocust kunnen blijven. Het is wel altijd wat heroriënteren", legt Van den Bossche uit.

"Uiteindelijk hadden we de focus nog op het einde en hebben we daar onze bronzen medaille kunnen verzilveren." De Vylder rondt het verhaal van de wedstrijd af. "We wisten dat het op punten en een sprint ging aankomen. Voordien waren de sprints nog niet top geweest. We zaten wel vooraan omdat we bij de sterkeren waren en dan geloofde ik wel dat een medaille erin zat."

TOP 5 HET DOEL, TOP 3 REALITEIT

Hadden ze met een derde plaats rekening gehouden? "Top vijf was een mooi doel om na te streven. Dat we op het podium belanden is wel boven mijn verwachtingen. Gewoon super. Fantastisch dat het twee jaar op rij lukt om een medaille te pakken op een kampioenschap."

Van den Bossche had overigens al een medaille veroverd op dit WK baanwielrennen. "Na die eerste bronzen medaille was ik supertevreden. De dag nadien werd ik wat nerveus: als je zo'n benen hebt, wil je die ook verzilveren in de ploegkoers."