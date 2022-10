Iljo Keisse rijdt laatste Zesdaagse van Vlaanderen-Gent samen met eeuwige concurrent Jasper De Buyst

De laatste Zesdaagse van Gent van Iljo Keisse wordt speciaal.

Nadat Iljo Keisse in Putte-Kapellen zijn wegfiets definitief aan de haak ging maakt hij zich nu op voor zijn allerlaatste Zesdaagse van Vlaanderen-Gent van 15 tot 20 november. Op 24 november is er nog het speciale afscheidsfeest 'Merci Iljooo' in het Gentse Kuipke.

Er is nu ook bekend met wie Keisse zijn allerlaatste Zesdaagse van Vlaanderen-Gent zal rijden. Jasper De Buyst. Doordat Keisse voor Quick-Step rijdt en De Buyst voor Lotto konden ze nog niet samen rijden in Gent, maar er is nu een overeenkomst gevonden tussen de sponsors

"Het was met Iljo of ik reed gewoon niet", zegt De Buyst bij Het Nieuwsblad. "Over mij hoeft hij zich geen zorgen te maken. Moet je dat over je ploegmakker wel doen, dan vreet dat aan je en dat is nooit goed. Puur technisch klikt het zeker tussen ons."

De Buyst en Keisse rijden als voorbereiding ook nog de driedaagse van Kopenhagen.