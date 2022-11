Jens Schuermans en Frans Claes reageren na eindzege in Rwandan Epic: "Vulkanen op achtergrond, mooi avontuur"

Eerder kon u al lezen hoe Jens Schuermans en Frans Claes meededen aan de Rwandan Epic en daar ook ritsucces kenden. Zondag hebben ze ook de eindzege op zak gestoken. Inmiddels heeft het Belgische duo gereageerd.

Schuermans en Claes heersten in de Rwandan Epic: 4 van de 5 ritten zetten ze naar hun hand. Naast het sportieve aspect was ook de ervaring op zich de moeite. "Dit is een totaal andere wedstrijd dan ik normaal rijd", aldus Schuermans. "Ik ontdek hier een land op een bijzonder avontuurlijke manier. We zijn in hoofdstad Kigali vertrokken en nu rijden we in het westen met vulkanen op de achtergrond. Onwaarschijnlijk!"

Ook Claes was ervan onder de indruk. "Je zit in Afrika en het onverwachte kan je hier verwachten. In elk dorpje komen de kinderen enthousiast naar je toegelopen. En dan moet je wel opletten. Het is hier erg vochtig en ook de hoogte speelt een rol."

De hoogtemeters kropen wel in de benen, zo liet Claes weten. Als winnaars in die opmerkelijke omgeving zullen hij en zijn landgenoot toch vooral positeve herinneringen overhouden aan hun deelname. "Het was een mooi avontuur, mij zien ze hier nog wel eens terug."